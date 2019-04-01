Мадуро заявил об «электромагнитных атаках» на Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что недавние масштабные сбои в электроснабжении республики были вызваны «электромагнитными атаками».

«Мы столкнулись с очень тяжелой ситуацией. Удар пришелся по генерирующим мощностям. В пятницу мы столкнулись с жесткой атакой, ущерб от которой еще оценивается», – цитирует Мадуро РИА Новости.

По словам президента Венесуэлы, «электромагнитные атаки» наносят ущерб линиям электропередачи.

Он также добавил, что в настоящее время власти республики расследуют данные инциденты.

Новый энергетический коллапс в Венесуэле произошел по всей стране в субботу вечером. По меньшей мере 20 штатов Боливарианской Республики были обесточены после нового отключения электричества.

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Тогда власти обвинили в этом «американский империализм».

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