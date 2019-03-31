В Венесуэле произошел новый энергетический коллапс

По меньшей мере 20 штатов Боливарианской Республики обесточены после нового отключения электричества в воскресенье, 31 марта, пишет газета El Nacional; нарушение работы электросети затронуло в том числе столицу Венесуэлы Каракас.

Сообщение об этом передает ТАСС.

На этой неделе в Венесуэле уже происходили массовые отключения электричества. Так, в пятницу часть территории страны оказалась обесточена, а во вторник без света осталась почти вся республика.

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Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Тогда власти обвинили в этом «американский империализм», а лидер оппозиции, самопровозглашенный «президент» страны Хуан Гуайдо заявил, что причина отключения – некомпетентность власти.

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