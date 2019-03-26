Почти вся Венесуэла оказалась обесточена

Массовое отключение электроэнергии стало уже вторым за последнее время: в ночь на вторник без света остались 88% территории Венесуэлы.

По состоянию на 22.00 по местному времени (5.00 по Москве) энергоснабжения не было в Каракасе, Маракайбо, Баринасе, Валенсии и в штатах Лара, Арагуа, Фалькон, Мерида и частично Нуэва Эспарта. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в 20 штатах страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местный телеканал NTN24.

Напомним, в начале марта в Венесуэле уже было массовое отключение электричества. Тогда власти обвинили в этом США, а лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что причина отключения – некомпетентность власти.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто вызвал энергетический коллапс в Венесуэле.