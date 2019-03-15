МИД назвал блэкаут в Венесуэле диверсией из-за рубежа

Энергетический коллапс в Венесуэле был спровоцирован из-за рубежа, организаторы этой дистанционной атаки знали устройство оборудования, произведенного в Канаде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По данным законного правительства страны во главе с президентом (Николасом) Мадуро, а также по информации из других заслуживающих доверия источников, подтверждающих эту информацию, электро-энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из-за рубежа, речь идет о комплексном дистанционном воздействии на систему управления и контроля основных электро-распределительных станций, на которых было установлено оборудование, произведенное в западном государстве, как я понимаю, в Канаде», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что все алгоритмы работы и уязвимые места этого оборудования «были хорошо известны непосредственным организаторам агрессии». «На них и заказчиках диверсии лежит ответственность за гибель людей, в том числе в оставшихся без электричества больницах. Надеемся, что эта ответственность рано или поздно обретет форму судебного приговора. Сейчас ведется следствие», – добавила Захарова.

Захарова также заявила, что спецслужбы США налаживают контакты с контрабандистами в Венесуэле, чтобы узнать маршруты транграничных переходов.

«Кстати, недавно выяснился очень интересный факт, что американские спецслужбы ведут работы по налаживанию контактов – внимание - с контрабандистами, наркоторговцами и людьми, которые занимаются наркотрафиком для предоставления ими информации о нелегальных трансграничных переходах», – сказала Захарова.

Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения вечером 7 марта. Президент страны Николас Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Каракаса «американским империализмом» при участии сообщников в местной энергетической компании.