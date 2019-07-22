Суд в Киеве освободил экс-главу «Партии Регионов» в Раде Ефремова

Апелляционный суд в Киеве освободил бывшего председателя «Партии Регионов» Александра Ефремова из-под стражи.

Об этом сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, передает РИА «Новости».

Напомним, СБУ сняла обвинения с Ефремова в декабре 2018 года. В отношении Ефремова, бизнесмена Рината Ахметова, депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Натальи Королевской в 2015 году было возбуждено уголовное дело «о финансировании терроризма».