Обвинявшаяся в экстремизме за мемы студентка получит компенсацию

Центральный районный суд Барнаула постановил взыскать с Минфина компенсацию 100 тыс. рублей в пользу Марии Мотузной, обвинявшейся в экстремизме из-за иллюстраций в соцсети «ВКонтакте», сообщил адвокат девушки Алексей Бушмаков.

«Иск о компенсации морального вреда на миллион рублей Мотузная подала в мае. Центральный районный суд частично удовлетворил наши требования и принял решение о взыскании в пользу Мотузной 100 тысяч рублей», – сказал Бушмаков, передает РИА «Новости».

В 2018 году в Барнауле возбудили несколько уголовных дел из-за мемов и «экстремистских» картинок, которые Мотузная сохранила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В отношении Мотузной было выдвинуто обвинение в оскорблении чувств верующих. Позднее Мотузная была исключена из списка экстремистов.

После завершения дела Мотузная уехала из России и все это время проживала за границей, но несколько дней назад вернулась в Санкт-Петербург.

В конце 2018 года по предложению президента Владимира Путина был разработан и принят законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. Благодаря этому исключено привлечение к уголовной ответственности в случаях, когда деяния были совершены однократно и не представляли серьезной угрозы для конституционного строя и безопасности государства. Закон Путин подписал 27 декабря 2018 года.