Барнаульцев Мотузную и Шашерина исключили из списка экстремистов

Жители Барнаула Мария Мотузная и Андрей Шашерин, в отношении которых возбуждали уголовные дела по 282 статье УК, были исключены из списка экстремистов, заявил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Чиков сослался на сайт, отслеживающий изменение количества террористов и экстремистов в списке Росфинмониторинга, передает Tjournal.

По его словам, исключение из списка означает, что уголовные дела в их отношении прекращены. Он добавил, что следствие пока не уведомило об этом адвокатов.

В 2018 году в Барнауле возбудили несколько уголовных дел из-за мемов и «экстремистских» картинок во «ВКонтакте». В отношении Мотузной было выдвинуто обвинение в оскорблении чувств верующих, Шашерину предъявили обвинения из-за мема с часами патриарха.

8 января в силу вступил закон о частичной декриминализации статьи 282 УК об экстремизме. Уголовная ответственность теперь наступает только в случае повторного нарушения в течение года.