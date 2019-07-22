Пассажирские поезда задержаны из-за схода вагонов в Коми

ГУ МЧС по республике Коми сообщило о задержке движения четырех пассажирских поездов с 451 пассажиром из-за схода вагонов с углем на станции Керки.

23 вагона с углем грузового поезда Воркута – Череповец сошли с рельсов 22 июля около 03.00 мск на железнодорожной станции Керки. В результате аварии были повреждены железнодорожные пути, проезда нет.

«Задержка движения пассажирских поездов: поезд №42 сообщением Москва – Воркута (147 человек, из них 2 детей), с 05.45 находится на станции Сосногорск, поезд №41 сообщением Воркута – Москва (142 человека, из них 5 детей), с 03.48 находится на станции Ираель. Поезд № 305 сообщением Усинск – Сыктывкар (86 человек, из них 2 детей), с 05.00 находится на станции Зеленоборск. Поезд № 306 сообщением Сыктывкар – Усинск (76 человек, из них 2 детей), в 06.30 прибыл на станцию Сосногорск.

Пассажиры задержанных поездов будут находиться на местах в поездах, питьем и питанием обеспечены ОАО «РЖД», – сказано в сообщении МЧС региона, передает ТАСС.

К месту происшествия прибыли восстановительные поезда со станций Сосногорск, Печора, Микунь и Сольвычегодск Архангельской области. Там также находится оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона и психологическая служба МЧС России по Республике Коми.

Отмечается, что в 05.00 19 вагонов с углем были отбуксированы на станцию Сосногорск.

Ранее сообщалось о сходе вагонов пассажирского поезда в Забайкалье.