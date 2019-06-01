Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

В Забайкалье произошел сход с рельсов четырех вагонов пассажирского поезда, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Поезд следовал из Новосибирска во Владивосток. Сход вагонов произошел в 05.38 мск на станции Куэнга. Никто не пострадал, «нарушен габарит соседнего пути».

«Решается вопрос о том, чтобы выделить вагоны аналогичные и отправить дальше по маршруту», – приводит ТАСС текст сообщения.

В пресс-службе отметили, что другие поезда находятся далеко от места аварии, так что инцидент на «движение пассажирских поездов влияние пока не оказывает», при этом существует «возможность объезда».