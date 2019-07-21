МИД анонсировал встречу политтдиректоров по ядерной сделке

Заседание комиссии по ядерной сделке на уровне политдиректоров состоится в конце июля в Вене, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«То, что она пройдет в Вене... в ближайшее время, – это факт. Насчет 28 июля я не уверен на 100%, но где-то в районе, как сейчас принято говорить, этой даты», – цитирует Рябкова ТАСС.

В четверг глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорил, что для сохранения ядерной сделки Евросоюз должен выполнить свои обязательства по нормализации экономических отношений между Ираном и другими странами.

В начале июля Тегеран заявлял, что будет сокращать свои обязательства по ядерной сделке каждые 60 дней. Также стало известно, что Иран начал обогащение урана выше уровня 3,67%.

В Кремле заявляли, что ситуация с ходом выполнения ядерной сделки с Ираном вызывает обеспокоенность, и Россия намерена продолжить дипломатические усилия, хотя и предупреждала о последствиях об отказе одной из сторон от соглашения.