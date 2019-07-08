В Кремле отреагировали на ситуацию с ядерной сделкой Ирана

Ситуация с ходом выполнения ядерной сделки с Ираном вызывает обеспокоенность, Россия намерена продолжить дипломатические усилия, хотя и предупреждала о последствиях об отказе одной из сторон от соглашения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, ситуация, конечно, вызывает обеспокоенность. Россия прежде всего имеет в виду продолжать диалог и усилия на дипломатическом фронте. Мы по-прежнему являемся сторонниками СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, ядерная сделка по Ирану)», – отметил Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что российская сторона и президент Владимир Путин предупреждали о негативных последствиях, которые наступят после того, как «одно из государств-участников СВПД решило прекратить свои обязательства и вышло из сделки».

«Будем также ожидать результатов работы комиссии МАГАТЭ, которая будет собираться в ближайшие дни», – сказал представитель Кремля.

Ранее Тегеран заявил, что будет сокращать свои обязательства по ядерной сделке каждые 60 дней. В понедельник стало известно, что Иран начал обогащение урана выше уровня 3,67%.

1 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 кг. После этого США потребовали запретить Ирану обогащать уран. Однако в МИД России заявили, что превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана вызвано санкциями США.