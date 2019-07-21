Саудовская Аравия разрешила танкеру вернуться в Иран

Нефтяной танкер Happiness I получил разрешение Саудовской Аравии вернуться в Иран, сообщают информационные агентства.

Танкер с мая находился порту Джидды, куда попал в результате отказа двигателя. На помощь аварийному судну тогда пришли саудовские пограничники, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

Все это время саудовские власти не давали танкеру вернуться в Иран – Эр-Рияд требовал от Тегерана оплатить обслуживание танкера.

Сообщалось, что Ирану был выставлен счет в 200 тыс. долларов за день обслуживания.

По информации Mehr, иранская сторона погасила долг.

Отметим, что Саудовская Аравия отпустила Happiness I на фоне инцидента в Ормузском проливе, где иранский Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер, который направлялся в Саудовскую Аравию.