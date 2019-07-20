Силачи протащили танк Т-80 по набережной в Петрозаводске

В Петрозаводске прошел российский этап международных соревнований по силовому экстриму Strongman Champion League «Богатыри мира».

12 сильнейших спортсменов мира сдвинули с места российский танк Т-80 весом в 46 тонн, передает «Российская газета».

Обладатели чемпионских титулов из России, Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, Эстонии, Республики Беларусь, Грузии работали в командах по три человека.

По приказу министра обороны Сергея Шойгу для соревнований предоставили танк Т-80 «Летающий танк».

В истории России Strongman Champion League «Богатыри мира» проводится впервые. Петрозаводск не случайно выбран принимающей стороной, поскольку именно в карельской столице находится основное производство профессионального спортивного оборудования.