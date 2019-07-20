Политолог: Челябинск не проиграет из-за переноса ряда мероприятий ШОС и БРИКС

«Мероприятия ШОС и БРИКС для проведения в Челябинске не только удалось сохранить, но и найти лучшее решение», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский о планах разделить между Челябинском и Санкт-Петербургом проведение саммитов ШОС и БРИКС.

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский назвал оправданным решение разделить проведение саммитов ШОС и БРИКС между Челябинском и Санкт-Петербургом.

«Мероприятия ШОС и БРИКС для проведения в Челябинске не только удалось сохранить, но и найти лучшее решение. Петербург объективно лучше готов, чем Челябинск, для проведения представительских мероприятий. Я бы обсуждал принятое решение о переносе ряда мероприятий из Челябинска в Санкт-Петербург в плане качественного улучшения, а не говорил бы, что у Челябинска что-то отняли», – сказал политолог.

Накануне на встрече с врио Челябинской области Алексеем Текслером президент России Владимир Путин заявил, что в связи с увеличением «числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города». «В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит – в Санкт-Петербурге», – сказал президент.

По словам Путина, в Челябинске также состоятся важные международные мероприятия ШОС и БРИКС. «И, что самое главное для вас, мы сохраним предусмотренный на подготовку города к этим мероприятиям федеральный ресурс, федеральные деньги, которые пойдут на развитие города», – подчеркнул Путин.

В ответ Текслер поблагодарил Путина за решение сохранить предусмотренный ранее объем федеральных средств, которые потратят на развитие дорог, строительство развязок, благоустройство, ремонт фасадов зданий и ремонт аэродромного комплекса.

Политолог отметил, что Текслера на фоне других губернаторов выделяют частые встречи с главой государства. Путин прибыл в Магнитогорск в пятницу – ровно четыре месяца назад он назначил Текслера врио губернатора Челябинской области. Тот отправился в Челябинск сразу же после встречи с президентом, на которой Путин сообщил о своем решении доверить ему регион.

Потуремский напомнил слова Текслера о недооценке Челябинской области, но сейчас ситуация изменилась. «На протяжении десятилетий Челябинск не показывал особые результаты развития. То, что сейчас происходит – это восстановление некой справедливости. Челябинская область – особенная территория, учитывая геополитику региона и его промышленный потенциал. Поэтому такое внимание президента оправдано», – считает эксперт.

По оценке политолога, Текслер обладает сильными лоббистскими возможностями, благодаря которым в Челябинской области начались перемены, взялись за проблемы, которые годами никто не мог решить.

«Между Путиным и Текслером есть доверие. Вспомните, с какой должности Текслер пришел в Челябинскую область, с каким опытом. Я бы говорил о безусловном доверии Путина Текслеру и о поддержке со стороны федерального центра, на что указывают ранее принятые решения. Одна из существенных проблем с экологией не решалась годами, это была очень серьезная точка социального напряжения и мина замедленного действия. То, что эта тема не просто обсуждается, но принимаются решительные действия, показывает уровень Текслера и уровень федеральной поддержки», – подытожил Виктор Потуремский.