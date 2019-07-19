Путин сообщил о переносе саммитов БРИКС и ШОС из Челябинска в Петербург

Президент Владимир Путин заявил, что саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства России состоятся в Петербурге, а не в Челябинске, как было запланировано изначально.

«В связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит – в Санкт-Петербурге», – пояснил глава государства на встрече с врио главы Челябинской области Алексеем Текслером, передает ТАСС.

Президент отметил, что в Челябинске также будут важные международные мероприятия ШОС и БРИКС.

«И, что самое главное для вас, мы сохраним предусмотренный на подготовку города к этим мероприятиям федеральный ресурс, федеральные деньги, которые пойдут на развитие города», – подчеркнул Путин.

Текслер поблагодарил за решение сохранить предусмотренный ранее объем федеральных средств.

«Думаю, что мы другое международное мероприятие на государственном уровне в будущем проведем. А сейчас важно, что Челябинск будет одной из площадок председательства России в ШОС и БРИКС. У нас будет почти три десятка мероприятий, к нам приедут тысячи человек. Важно, что останутся деньги, и мы действительно направим их на развитие инфраструктуры, мы это уже делаем», – сказал Текслер.

Он пояснил, что эти средства потратят на развитие дорог, строительство развязок, благоустройство, ремонт фасадов зданий, ремонт аэродромного комплекса.

«Плюс мы еще немного сэкономим средств из-за того, что главы государств к нам не приедут, и эти деньги как раз направим на социальную сферу», – подытожил врио губернатора.

В июне Счетная палата сообщила, что реконструкция аэропорта Баландино, которая должна быть завершена к началу саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году, существенно отстает от графика. Сроки выполнения работ по контрактам оказались почти вдвое меньше указанного в проекте организации работ – 13 месяцев вместо 24.