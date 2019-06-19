После модернизации в Домодедово снизилась пропускная способность

Проект модернизации аэропорта Домодедово, реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок и привел к снижению пропускной способности воздушной гавани, следует из сообщения Счетной палаты по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию воздушной гавани.

В сообщении аудиторов указывается, что «Росавиация не справилась в срок с проектом развития аэропорта Домодедово». Кроме того, «модернизация привела к тому, что пропускная способность воздушной гавани упала», передает РИА «Новости».

Проект по реконструкции ведется Росавиацией и оператором аэропорта ОАО «Международный аэропорт Домодедово» с 2012 года на основе государственно-частного партнерства. Тогда же федеральное агентство заключило с ЗАО «СУ-1» контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы (ВПП).

В документе указывается, что это «одно из важнейших мероприятий ФЦП «Развитие транспортной системы», которое до сих пор не завершено, хотя объект нужно было сдать еще в 2014 году».

Аудиторы сообщают также, что Росавиация расторгла контракт с ЗАО «СУ-1»только в конце 2018 года, хотя уже два года как шла процедура его банкротства.

По данным Счетной палаты, негативный опыт работы с ЗАО «СУ-1» не помешал Росавиации в 2014 году привлечь этого же подрядчика к строительству второй ВПП в Домодедово, которая также так и не была построена. Более того, агентство завысило цену контракта на 282 млн рублей.

Так, ВПП-2 «частично разобрана – ее длина сократилась с 3,8 до 2,4 тысячи метров». Также «оборудование радиотехнического обеспечения полетов демонтировано, что повлекло снижение пропускной способности аэродрома на 35%», до сих пор не построены «перроны к новому терминалу, который возвел инвестор», в результате чего здание простаивает.

«Перенос сроков строительства второй полосы и перронов с 2016 на 2019 годы повлек увеличение стоимости работ на 4,1 млрд рублей и 538,4 млнрублей соответственно», – отмечает Счетная палата.

По данным аудиторов, Росавиация намерена достроить эти объекты и уже направила в Минтранс предложения о выделении 3,5 млрд рублей для продолжения строительства в 2019 году.

Также Счетная палата сообщает, что реконструкция аэропорта Баландино, которая должна быть завершена к началу саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году, существенно отстает от графика: сроки выполнения работ по контрактам оказались почти вдвое меньше указанного в проекте организации работ – 13 месяцев вместо 24.

По словам аудитора Валерия Богомолова, на данный момент стоимость принятых работ составляет всего 200 млн рублей – это лишь 5% от стоимости заключенных контрактов.

Реконструкция предусматривает, в том числе, расширение ВПП, замену перронов, метео и светосигнального оборудования. Проект ведет единственный исполнитель – общество «Центродорстрой», с которым Администрация гражданских аэропортов заключила в 2018 и 2019 годах четыре контракта общей стоимостью 4,1 млрд рублей.

Отставание в графике освоения средств связано с тем, что место проведения саммитов ШОС и БРИКС переносилось: сначала это был Челябинск, потом Сочи и потом снова Челябинск, что потребовало корректировки проекта и повлекло сложности с отбором исполнителя.

В сообщении также приводятся слова присутствовавшего на коллегии контрольного ведомства главы Росавиации Александра Нерадько, который заверил, что работы идут полным ходом, и реконструкция аэродрома пройдет в срок – к проведению саммитов ШОС и БРИКС в июне 2020 года.

«Счетная палата продолжит проверку эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропорта Баландино, – говорится в сообщении.