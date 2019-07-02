Россиянин арендовал шоу «Форт Боярд» на свой юбилей

Российский бизнесмен арендовал на день рождения шоу «Форт Боярд», пишут французские СМИ.

Арендовавшим был российский металлургический магнат, он таким образом хотел отпраздновать свой 50-летний юбилей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

Юбиляр арендовал не только площадку «Форта Боярд», но и техническую команду всего шоу, которая включает в себя более 100 сотрудников.

Сумма сделки не разглашается, отмечается, что для бизнесмена и его гостей была составлена специальная программа из 30 испытаний.

Действие телешоу «Форт Боярд» происходит в каменной крепости возле западного побережья Франции у департамента Приморская Шаранта.

В апреле сообщалось, что российский бизнесмен Олег Тиньков заказал строительство частного ледохода для развлечений, предназначенного для путешествия в Антарктиде.