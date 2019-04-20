Тиньков заказал «частный ледокол»

Бизнесмен Олег Тиньков заказал строительство яхты, которая сможет плавать в Антарктиде.

«Это первый в мире частный ледокол», – заявил Тиньков, сообщает Forbes.

Бизнесмен сообщил, что хочет проводить на судне около 20 недель в году, а остальное время сдавать его в аренду.

По мнению журнала, яхту Тинькова SeaExplorer можно назвать ледоколом только с натяжкой. Она способна ломать тонкий лед, до 30-40 сантиметров в толщину. На этой лодке также есть батискаф, позволяющий исследовать глубины моря и четыре водных мотоцикла, два снегохода и два вертолета.

«В сентябре 2020 года Тиньков планирует показать SeaExplorer на шоу в Монако – главных смотринах мирового яхтенного рынка. После чего лодка отправится в плавание – тур, к которому могут присоединиться все желающие арендовать яхту», – отмечает издание.

Тиньков не уточнил, сколько именно стоит это судно, однако отметил, что сумма превысила 100 млн евро.