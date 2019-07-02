Захарова отреагировала на гибель младенца в результате авиаударов Израиля

Россия крайне обеспокоена ударами ВВС Израиля по Сирии 1 июля, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Озабочены этим тревожным развитием ситуации. Ее эскалация вызывает у нас крайнюю обеспокоенность. Силовые действия, грубо нарушающие суверенитет Сирии, не только не способствуют нормализации ситуации в этой стране, но и несут в себе угрозу региональной дестабилизации, в условиях которой не могут быть надежно обеспечены интересы национальной безопасности ни одного из государств Ближнего Востока», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

Она отметила, что в результате ударов погибли 16 человек, в том числе грудной ребенок.

Напомним, в результате израильского авианалета на Сирию пострадали 21 человек, четверо погибли. Источники в СМИ сообщали, что через ливанского воздушное пространство в Сирию вторглось не менее 10 самолетов ВВС Израиля.