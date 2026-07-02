Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.0 комментариев
Выпускницу в Приангарье удалили с ЕГЭ из-за шпионских умных очков
В Праингарье за нарушения при сдаче ЕГЭ удалили 20 выпускников, в том числе одного человека за использование такого средства связи, как умные очки, сообщила начальник отдела оценки качества образования и организации государственной итоговой аттестации министерства образования Иркутской области Татьяна Данилова.
Инцидент произошел в ходе аттестационной кампании в Иркутской области, передает РИА «Новости». Всего за различные нарушения правил проведения тестирования из аудиторий выгнали 20 человек. Большинство попалось со смартфонами и бумажными шпаргалками.
Представитель регионального министерства образования Татьяна Данилова прокомментировала ситуацию. «Двадцать участников ЕГЭ удалены… За наличие телефона – шесть, за наличие шпаргалки – 13, и одно удаление за использование средств связи – это были умные очки, то есть очки с камерой», – заявила чиновница.
Теперь нарушительница сможет пересдать физику лишь в следующем году. В ведомстве напомнили, что проносить любую электронно-вычислительную технику и аппаратуру на пункты тестирования строго запрещено.
При этом общие итоги кампании в регионе оказались успешными. Двое выпускников набрали максимальные 300 баллов, трое получили по 200 баллов. Еще 85 учащихся заработали по 100 баллов, преимущественно по русскому языку и химии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Рособрнадзор утвердил строгий запрет на использование любых гаджетов во время тестирования.
Месяцем ранее в Нижегородской области организаторы аннулировали работы двух выпускников из-за шпаргалки и телефона.