Подписей муниципальных депутатов в Петербурге осталось на двоих кандидатов

В Санкт-Петербурге завершился сбор подписей для выдвижения в качестве кандидатов в губернаторы. При этом остались невостребованными подписи муниципальных депутатов, которых хватило бы еще на два кандидата в губернаторы.

Необходимые документы, а также листы с подписями сдали 11 человек. Горизбирком устанавливает границу в 155 подписей муниципальных депутатов. В общей сложности, по подсчетам комиссии, кандидаты собрали чуть более 1 тыс. подписей. При этом в городе сейчас работают более 1,5 тыс. депутатов, сообщает «Федерал Пресс».

Отметим, что действующий врио губернатора Александр Беглов, который идет на выборы как самовыдвиженец, также подал документы в избирком. Он представил 162 подписи депутатов и более 80 тыс. подписей жителей города.

Политолог Марат Баширов объяснил факт невостребованности подписей муниципальных депутатов, сообщает «Газета».

«Муниципальный фильтр был введен в 2012 году, и он вводился для того, чтобы прекратить вакханалию на выборах. Инициатором был Дмитрий Азаров – тогда он был мэром Самары, а на сегодняшний день он является губернатором. По разным регионам барьер от 10 до 5%. Процедура выглядит, на самом деле, очень просто. Вы уведомляете избирком, и после этого вы начинаете обращаться к депутатам, чтобы набрать необходимое число голосов. Вы точно узнаете, сколько их нужно», – сказал Баширов.

Он отметил, что в Петербурге некоторые жалуются, что «не собрали подписи», но для этого нужны доказательства – что к депутатам обращались письменно.

«Откуда эти лишние голоса остались? Человеку для регистрации любому в качестве кандидата в губернаторы нужно определенное количество голосов, их больше просто-напросто не принимают. Вот надо 130 – вот эти 130, даже если сдашь 230, то лишние отсекаются. Верификация проходит по закону и фиксируется у нотариуса, депутат соглашается поддержать выдвижение и это нотариально заверяется. Избирком получает это подтверждение. В Питере осталась масса неиспользованных голосов и к этим людям даже никто не обращался. Вы обращаетесь к депутату, а не депутат бегает за вами. Отсюда и возникает эта ситуацию, люди просто не работали, это юридическая некомпетентность», — пояснил эксперт.

По словам руководителя Лаборатории социальных исследований ИРП Петра Кирьяна, ситуация со свободными подписями, которые могли бы собрать и другие кандидаты, связана с несколькими аспектами.

«Во-первых, не всегда федеральные партии, например, ЛДПР, готовы к избирательной кампании. Либо они не стали предлагать несколько кандидатов и поддерживать независимых выдвиженцев, либо оценили свои шансы и приняли решение не выдвигаться», – отметил Кирьян.

Второй аспект связан с задачами, которые нужно решать губернатору Северной столицы. «Глава Санкт-Петербурга в первую очередь должен решать хозяйственные вопросы, в то время как некоторым может быть интересна именно политика», – считает Кирьян.

Он добавил, что это может говорить и о нежелании собирать подписи и организовывать работу в этом направлении. Кирьян подчеркнул, что сбор подписей – это не самая простая процедура, но если есть свободные депутаты, то сделать это вполне возможно.