Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем

Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.

«Он подписывал тайные соглашения, про которые я, как патриарх, не знал. В этих тайных соглашениях, которые стали теперь известны, записано, что Вселенский патриарх имеет на территории Украины ставропигийные объекты, то есть церковные монастыри, храмы, которые непосредственно подчиняются не предстоятелю украинской церкви, а Вселенскому патриарху», – передает слова Филарета ТАСС.

Он отметил, что пока Константинополю передали только Андреевскую церковь, однако, как сообщают украинские СМИ, будут переданы «еще много монастырей». Среди них – Успенская церковь во Львове.

«Я выступаю против того, чтобы Украинская православная церковь попала в зависимость от Константинопольского патриарха. И мы имеем одну церковь, зависимую от Москвы, а другую церковь, зависимую от Константинополя», – сказал Филарет.

28 ноября 2018 года, еще до получения Киевом томоса, имущество Андреевской церкви в Киеве было передано представительству Вселенского патриархата в постоянное безвозмездное пользование. Глава УАПЦ (Украинской автокефальной православной церкви) Макарий тогда заявил, что Порошенко поступил непоследовательно, так как изначально заявлял, что не собирается передавать храмы, которые принадлежат государству.

Напомним, 20 июня Филарет восстановил независимость неканонической УПЦ КП и отказался от условий томоса, также он открыто признал, что «новая церковь» Украины не является канонической, так как ее не признает ни одна из поместных церквей.

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