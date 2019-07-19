Комика из Белоруссии не пустили на Украину из-за Крыма

Концерт белорусского комика Вани Усовича был отменен в Киеве, так как артиста не пустили в страну. Предполагаемая причина - визит артиста в Крым.

Концерт стендап комика в Киеве был отменен за пол часа до начала, из-за недопуска Усовича на территорию Украины, сообщается в группе «Жить в Киеве» в Facebook.

«Все билеты на основной и дополнительный концерты были распроданы», – отмечено в сообщении.

Тем, кто купил билеты на концерт, пришли смс-сообщения с предупреждением об отмене и предложением вернуть деньги.

По данным издания «Страна.ua», проблемы на границе могут быть связаны с выступлением Усовича в Крыму в 2016 году.

В марте на Украине решили закрыть въезд итальянскому певцу Тото Кутуньо. Позже данное предложение высмеял глава МВД Италии Маттео Сальвини.