Сальвини высмеял запрет концертов итальянских певцов на Украине

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини прокомментировал инициативу украинских депутатов запретить въезд в страну певца Тото Кутуньо, предложив также включить в черный список героев итальянских мультфильмов.

«После Аль Бано и Тото Кутуньо кто следующий? Пиппо Баудо и Карра? Тотти и Дель Пьеро? Тополино и Сбирулино? У меня нет слов», – передает сообщение политика ТАСС. Сальвини также перечислил и других итальянских артистов и футболистов.

Ранее несколько украинских депутатов обратились в Службу безопасности Украины с просьбой запретить въезд в страну Кутуньо. Певец должен был выступить 23 марта в Киеве. Еще один популярный певец Аль Бано уже внесен в черный список Минкультуры Украины как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности. Такие меры на Украине были приняты из-за пророссийских высказываний артистов.

Напомним, Сальвини является лидером партии «Лига», которая поддерживает отмену антироссийских санкций. Также «Лига» первой признала российский статус Крыма и подписала соглашение о межпартийном сотрудничестве с «Единой Россией», а вице-премьер Сальвини сам приезжал в Крым.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как итальянские «друзья Путина» взбунтовались против евробюрократов.