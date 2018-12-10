На Украине решили закрыть въезд итальянскому певцу Тото Кутуньо

Несколько украинских депутатов обратились к главе СБУ Василию Грицаку с просьбой запретить въезд на территорию Украины итальянскому исполнителю Тото Кутуньо.

Причиной такого запроса парламентарии обозначили «пророссийские позиции» музыканта, передает ТАСС со ссылкой на АНСА.

75-летний Кутуньо пользуется высокой популярностью не только в России, но и на всей территории бывшего СССР. Несколько лет назад вместе с Государственным ансамблем песни и пляски им. Александрова он выступал на фестивале в Сан-Ремо.

23 марта в Киеве должно состояться его выступление совместно с симфоническим оркестром. При этом официальный представитель певца заявил, что Кутуньо не получал уведомлений об отмене его концерта или о запрете въезда на Украину.

«Мы никаких официальных уведомлений не получали. Мы узнаем все сейчас из СМИ. У нас в Киеве запланирован концерт на 23 марта во дворце «Украина». Запланировано большое шоу с участием оркестра из 60 человек, это проект «побратимства» нашей музыкальной группы и украинских музыкантов», – рассказал представитель артиста.

По его словам, в случае отмены концерта не по вине артиста организаторы должны будут выплатить большую неустойку. Он отметил, что подобные предложения со стороны Украины «играют только в пользу (президента России Владимира) Путина, укрепляя его авторитет».

Ранее минкультуры Украины внесло в список угрожающих нацбезопасности лиц еще одного итальянского певца Аль Бано. До этого в черный список попал итальянский режиссер и актер Микеле Плачидо, который известен миру по роли комиссара Катани.