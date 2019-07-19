Меркель пообещала выступать за добрые отношения с Москвой

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что продолжит выступать за установление добрых отношений с Москвой.

Меркель сказала, что всегда «выступала за добрые отношения с Россией», и она «продолжит это делать», передает ТАСС.

При этом канцлер отметила, что необходимо «обращать внимание на реальность», которая не соответствует тому, что она хотела бы видеть.

Ранее Меркель заявила, что она обеспокоена отношениями между Москвой и правопопулистскими партиями в Европейском союзе.

До этого ее раскритиковали за политику по отношению к России.