Меркель обеспокоили отношения между Россией и правыми партиями в ЕС

Отношения между Москвой и правопопулистскими партиями в Европейском союзе вызывают беспокойство, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Здесь возникают вопросы. Мы постоянно наблюдали за тем, что правоориентированные партии, популистские партии получили со стороны России в той или иной форме очень сильную поддержку. … Это является поводом для беспокойства», – считает Меркель, передает ТАСС.

Касаясь скандала в Италии по вопросу предполагаемого финансирования из России «Лиги» – одной из двух правящих партий, Меркель сказала, что итальянская сторона должна прояснить все обстоятельства.

Поводом для скандала послужила публикация порталом Buzzfeed материала, согласно которому соратник вице-премьера Италии Маттео Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Сам Сальвини опроверг эту информацию. Однако прокуратура Милана открыла расследование о предполагаемом финансировании «Лиги».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также опроверг информацию о переговорах представителей России с членами итальянской «Лиги» о финансировании партии.