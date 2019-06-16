Меркель раскритиковали за политику по отношению к России

Правительство канцлера Ангелы Меркель «делает слишком мало», чтобы вывести сотрудничество России и Германии из тупика, заявил замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи («Левые») в преддверии визита в Россию.

Гизи заявил РИА «Новости», что нынешний уровень сотрудничества России и Германии «не соответствует ни необходимому, ни возможному уровню для хорошего развития обеих стран». Он подчеркнул, что правительство Меркель «делает слишком мало, чтобы вывести отношения из тупика, в котором они находятся уже на протяжении многих лет».

Депутат отметил, что канцлеру следовало сосредоточить внимание на германских и европейских интересах в отношении России, а не выступать в фарватере администрации США, рассчитывающей на эскалацию напряженности.

Ранее лидер правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемница Меркель, заявляла, что следует стремиться к сотрудничеству с Россией.