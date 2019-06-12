Преемница Меркель призвала к сотрудничеству с Россией

Лидер правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что следует стремиться к сотрудничеству с Россией.

В ходе выступления в Берлине политик отметила, что даже во времена холодной войны европейские страны поддерживали контакты с Москвой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

«Я считаю это правильным. С моей точки зрения, это совершенно не предосудительно, если премьер-министр – неважно, из какого политического лагеря, – также принимает участие в конференциях в России и встречается с российским президентом», – считает Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, Россия является большим соседом, которого нельзя игнорировать. В связи с этим Берлин должен постоянно стремиться сделать целью германской политики сотрудничество и поддержание отношений с Россией.

При этом Крамп-Карренбуаэр отметила, что было бы очень хорошо, чтобы Россия «отказалась от попыток дестабилизации» своих ближайших соседей, а также Евросоюза. Якобы таким образом Россия «компенсирует свою внутриполитическую слабость».

7 июня президент России Владимир Путин провел встречу с премьером немецкой земли Саксония Михаэлем Кречмером на полях Петербургского форума. Кречмер выступил за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций.