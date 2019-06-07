Премьер Саксонии призвал к отмене санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций.

Кречмер заявил об этом перед тем, как принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Он добавил, что санкции являются «большой проблемой» для саксонской и восточногерманской экономики.

Таким образом, премьер-министр Саксонии выступает за улучшение ситуации и считает нормализацию отношений с Россией стратегической целью.

«Россия принадлежит к европейскому культурному пространству», – отметил Кречмер, добавив, что необходимо сделать все, чтобы Москва сохранила свою европейскую ориентацию, а не искала партнеров в таких странах как Китай или Индия.

Отмечается, что на 7 июня запланирована встреча Михаэля Кречмера и президента России Владимира Путина.

Интернет-портал телеканала n-tv сообщает, что Россия является крупным торговым партнером Саксонии: в 2018 году экспорт составил около 537 млн евро, в основном речь идет о продукции машиностроения и автомобилестроения. Объем российского импорта достиг почти 263 млн евро.