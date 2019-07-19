Мусульман предостерегли от туроператоров-мошенников

Мусульманам России, планирующим поехать в хадж, нужно обращаться за информацией в духовные управления мусульман регионов, иначе есть риск стать жертвой мошенников, сообщил заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

Исмаилов рассказал также, что в Крыму, откуда в хадж собираются 800 человек, случаев обмана паломников не зафиксировано.

«Но мы настоятельно советуем все равно обращаться в Духовное управление мусульман Крыма, на местах в другие духовные управления регионов. Сейчас в наше время это легко, у всех есть мобильные телефоны, доступ к интернету. Если даже человек в возрасте не может освоить новые технологии, то соседи, дети, внуки легко могут это сделать... Здесь люди должны быть внимательнее, не надо поддаваться на то, когда предлагают тур на 50-100 долларов подешевле... К сожалению, часто случается так, что люди не могут отправиться в святое путешествие», – передает РИА «Новости» слова Исмаилова.



Он добавил, что на сайте хадж-миссии есть список аккредитованных компаний, которые могут заниматься хаджем. И сама хадж-компания должна состоять в реестре Ростуризма.

«Если паломнику где-то не дают договор или говорят, платите здесь, нужно уже начать сомневаться», – рассказал руководитель официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов.



Он отметил, что в Татарстане, где в хадж собираются до 1800 человек, с паломниками ведется разъяснительная работа.



«Не все компании находятся в реестре или являются официальными хадж-операторами. Официальных операторов мало... У нас в основном покупаются на дешевые цены. Компании заманивают скидками. Чтобы на такие «скидки» не попадаться, нужно пересмотреть, что предлагают, что включает пакет услуг, есть ли там договор, как проходит оплата, на такие вещи нужно человеку обращать внимание», – добавил Вахитов.

Исмаилов рассказал также о сложностях, с которыми сталкиваются мусульмане крыма



«Каких-либо политических препятствий нам не чинилось, но из-за санкций, которые распространяются на Крым в частности, мы не можем полноценно реализовывать свои права, как и другие проживающие в Крыму, на переезд. Например, напрямую чартерный рейс в Саудовскую Аравию мы отсюда организовать не можем, поднять борт невозможно. Получается, наши паломники совершают на одну пересадку больше. А это, естественно, дополнительные сложности», – сказал Исмаилов.



Он отметил также, что паломники вынуждены оформлять визы для выезда за рубеж или в Краснодаре, или в Ростове-на-Дону и так далее.

«Паломничество должно быть вне политики. Мы об этом уже говорили неоднократно. Саудовская Аравия, когда предоставляет квоту, выдает визы, никаких препятствий здесь нет. С саудитской стороны понимание есть. Единственное – существуют вот такие логистические сложности, которые мы решаем. Но хотелось бы, чтобы их не было, и на политическом уровне все было решено, потому что здесь попрание прав человека на свободное передвижение», – отметил Исмаилов.

Напомним, ранее Госдума приняла в итоговом третьем чтении закон о правовом статусе паломников и паломнической деятельности. Документ оставляет исключительное право на паломническую деятельность только за религиозными организациями – как на возмездной, так и на безвозмездной основе.