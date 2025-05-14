Ученые назвали полезные продукты для снижения кровяного давления

EJPC: Чай и шоколад способны снижать кровяное давление

Tекст: Ирма Каплан

Специалисты в британском Университете Суррея выявили благотворное влияние на кровяное давление и сосуды природных соединений флаван-3-олов, которые входят в состав какао, чая, яблок, винограда, пишут они в научной статье для European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Анализ 145 рандомизированных контролируемых испытаний показал, что регулярное употребление флаван-3-олов в чае, какао, яблоках и винограде приводит к снижению артериального давления.

В некоторых случаях эффект был сопоставим с результатами применения некоторых лекарств.

Кроме того, ученые обнаружили, что флаван-3-олы улучшают функцию эндотелия – внутренней оболочки сосудов, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Эти улучшения сохранялись независимо от изменений давления.

«Результаты обнадеживают тех, кто ищет доступные способы контролировать свое артериальное давление и поддерживать здоровье сердца с помощью приятных изменений в рационе питания», – цитирует MedicalExpress ведущего автора исследования профессора Кристиана Хайсса.

Он добавил, что включение небольшого количеств чая, яблок, темного шоколада или какао в ежедневный рацион может стать полезным для людей с повышенным давлением и проблемными сосудами, но не заменит медицинские рекомендации и назначенные препараты.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, исследование китайских ученых показало, что употребление шампанского может снизить риск внезапной остановки сердца.