Госдума приняла закон о паломниках

Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон, который устанавливает специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности.

Согласно документу, паломником является лицо, которое совершает путешествие на период от суток до шести месяцев подряд или осуществляет не менее одной ночевки в стране временного пребывания для посещения мест религиозного почитания, объектов религиозного значения и участия в религиозных обрядах и церемониях, передает РИА «Новости».

Исключением являются поездки для отдыха и развлечений и ради деятельности, связанной с доходом и получением дохода от источников в месте временного пребывания.

Паломническая деятельность, согласно документу, может включать организацию паломнических поездок.

«Законопроект предусматривает, что паломнической деятельностью признается деятельность религиозных организаций по организации паломнических поездок, в частности, по организации размещения, питания, транспортного, экскурсионного и иного обслуживания паломников, а также деятельность по установлению, поддержанию и развитию международных связей и контактов в целях организации паломнических поездок», – сообщается в пояснительной записке.

Также документ предоставляет религиозным организациям исключительное право на паломническую деятельность на возмездной и на безвозмездной основе.

«Принятие законопроекта позволит защитить права верующих на посещение мест религиозного почитания, в том числе оградить их от недобросовестных организаторов таких поездок», – отметили авторы проекта.