Обыски начались на связанном с Порошенко предприятии «Богдан Моторс»

Сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали обыски в спортклубе «Пятый элемент» и на предприятии «Автомобильная компания «Богдан Моторс», которые местные СМИ связывают с экс-президентом страны Петром Порошенко.

Из сообщения в официальном Facebook НАБУ следует, что детективы «под процессуальным руководством САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры) осуществляют обыски в помещениях ОАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс», в том числе в клубе «Пятый элемент».

Обыски проводятся в рамках расследования дела о растрате государственного бюджета в особо крупных размерах должностными лицами минобороны Украины и генштаба ВС Украины в 2015-2018 годах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности страны.

До этого украинский лидер, сравнивая себя с героем сериала «Слуга народа», заявлял, что хочет «остановить коррупцию, вернуть честность и прозрачность в украинскую политику, объединить страну, обеспечить мир и улучшить качество жизни простых людей».

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