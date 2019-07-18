Зеленский сообщил об афере в сфере оборонного комплекса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.

По словам президента, новая схема связана с офшорными компаниями, передает ТАСС.

«На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, на протяжении пяти лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по нескольким сомнительным контрактам перечислили почти 30 млн долларов на счета офшорных компаний за якобы предоставленные услуги», – сказал он.

Зеленский отметил, что основным приоритетом работы его команды является «преодоление коррупции». По его словам, за два месяца в Раду подали 16 законопроектов на этот счет, включая меры за незаконное обогащение, а также законопроект о неотложном усовершенствовании деятельности антикоррупционного суда.

Ранее Зеленский, сравнивая себя с героем сериала «Слуга народа», заявил, что хочет «остановить коррупцию, вернуть честность и прозрачность в украинскую политику, объединить страну, обеспечить мир и улучшить качество жизни простых людей».

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