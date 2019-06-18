Зеленский сравнил себя с Голобородько

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Bild сравнил себя с героем сериала «Слуга народа» Василием Голобородько, роль которого сам и сыграл.

У него спросили, чем он отличается от Голобородько. Зеленский заявил, что отличие в том, как они проживают свою жизнь, сообщает «ИноСМИ».

«Но у нас одинаковые ценности. Я хочу, чтобы у украинцев было все то, что я обещал дать им в сериале «Слуга народа»: я хочу остановить коррупцию, вернуть честность и прозрачность в украинскую политику, объединить страну, обеспечить мир и улучшить качество жизни простых людей. Я стремлюсь к этим целям с той же искренностью, что и Василий Голобородько», – заявил Зеленский.

Однако, заметил президент Украины, он не ездит на работу на велосипеде, так как занимает положение, «в котором это может оказаться опасным».

Зеленский также заявил в интервью Bild, что на первой встрече с президентом Владимиром Путиным коснулся бы темы Донбасса и Крыма, высказался за ужесточение санкций против России и разъяснил свои отношения с олигархами.