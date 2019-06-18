Зеленский высказался за ужесточение санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецким СМИ заявил, что антироссийские санкции следует расширять, так как это «единственное средство давления» на Москву.

«Мы убеждены в том, что санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины», – заявил Зеленский в интервью Bild. Его слова передает ТАСС.

Зеленский считает санкции «дипломатическим инструментом», позволяющим добиться результата. Конечной целью рестрикций он назвал «перемирие и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины».

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«Если этот инструмент не будет работать, то нужно расширить механизм [санкций]», – сказал Зеленский, добавив, что «санкции можно ужесточить».

Зеленский во вторник впервые посетит Берлин в качестве главы украинского государства. В программе – переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.

Напомним, внутри Европейского союза все чаще говорят о вреде антироссийских санкций, первые из которых были наложены еще в 2014 году.

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