Пушков посоветовал «Нафтогазу» умерить амбиции

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые украинским «Нафтогазом» условия по переговорам о транзите российского газа.

На своей странице в Twitter сенатор подчеркнул, что «Нафтогаз» находится не в том положении, чтобы выдвигать России условия для переговоров по вопросу транзита голубого топлива. Он напомнил, что контракт по транзиту истекает через полгода.

«А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора «Нафтогазу» умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре», – подчеркнул он.

Напомним, в 2020 году истекает 10-летний договор России и Украины на транзит газа. В «Нафтогазе» заявляли, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»). «Нафтогаз», однако, счел это «несерьезным». По мнению украинской компании, Газпром должен снизить цену на 48%.