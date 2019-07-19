Нефть подорожала на фоне инцидента в Ормузском проливе

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром уверенно растут после того, как инцидент с иранским беспилотником в Ормузском проливе усилил геополитические опасения.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,91% – до 63,11 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов пятницы рост превышал 2%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,48%, до 56,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По данным СМИ, корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе с помощью новейшей системы для уничтожения дронов. Инвесторы опасаются, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке может негативно отразиться на поставках нефти из данного региона.