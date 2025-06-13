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Орбан предупредил о риске войны Европы с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасения, что принятие Украины в Евросоюз может привести к втягиванию всех стран ЕС в конфликт с Россией.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказал опасения о рисках вступления Украины в Евросоюз, передает РИА «Новости».
Он заявил: «Если мы примем украинцев в ЕС, мы примем и войну. Представьте, если бы ЕС выполнил просьбу украинского президента, который на самом деле угрожал нам, и принял Украину. Тогда сегодня у нас была бы страна-член, который в настоящее время ведет войну на своих восточных границах. Это лишь вопрос времени, когда все страны-члены ЕС будут вовлечены в эту войну, потому что тогда это будет наша война».
Орбан назвал ошибочной стратегию Запада, рассматривающего Россию как угрозу и стремящегося к войне с ней. Он отметил, что Украина не смогла бы существовать без поддержки Запада и ЕС не стоит создавать дополнительные проблемы, принимая такую страну.
Премьер подчеркнул, что Венгрия не заинтересована в направлении своих военных на Украину и не будет рисковать жизнями своих граждан ради этого конфликта.
Ранее Орбан заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский критикует Венгрию, так как «венгры не хотят умирать за Украину».