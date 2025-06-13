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Мерц заявил, что Нетаньяху рассказал о целях удара по Ирану
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подробно информировал его о ночных ударах по Ирану, включая цели и объекты атак.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично сообщил канцлеру Германии Фридриху Мерцу о военных действиях против Ирана, передает ТАСС. По словам Мерца, Нетаньяху рассказал ему по телефону о ночных ударах израильских сил по ядерным объектам Ирана, а также по руководящим структурам иранской армии и Корпуса стражей исламской революции.
«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня утром по телефону проинформировал меня о военных действиях и их целях», – сообщил Мерц, чьи слова приводит пресс-служба правительства Германии. После этого, как отметил канцлер, в Берлине прошло заседание кабмина, посвященное вопросам безопасности.
Канцлер добавил, что правительство ФРГ рассмотрело ситуацию, опираясь на имеющуюся информацию. Подробности об оценках Берлина и дальнейших шагах не уточняются.
Напомним, Израиль нанес авиаудары по Тегерану в ночь на 13 июня. Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран и направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля. Тегеран также пообещал жесткий ответ на атаку Израиля.