Мерц заявил, что Нетаньяху рассказал о целях удара по Ирану

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично сообщил канцлеру Германии Фридриху Мерцу о военных действиях против Ирана, передает ТАСС. По словам Мерца, Нетаньяху рассказал ему по телефону о ночных ударах израильских сил по ядерным объектам Ирана, а также по руководящим структурам иранской армии и Корпуса стражей исламской революции.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня утром по телефону проинформировал меня о военных действиях и их целях», – сообщил Мерц, чьи слова приводит пресс-служба правительства Германии. После этого, как отметил канцлер, в Берлине прошло заседание кабмина, посвященное вопросам безопасности.

Канцлер добавил, что правительство ФРГ рассмотрело ситуацию, опираясь на имеющуюся информацию. Подробности об оценках Берлина и дальнейших шагах не уточняются.

Напомним, Израиль нанес авиаудары по Тегерану в ночь на 13 июня. Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран и направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля. Тегеран также пообещал жесткий ответ на атаку Израиля.