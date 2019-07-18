Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей

Управление Роскомнадзор по Центральному федеральному округу назначила штраф компании Google за административное правонарушение.

«Компания не выполнила требования закона «Об информации...» по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи – более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Компании был назначен штраф в 700 тыс. рублей.

Ведомство уточнило, что поисковики должны исключать из выдачи ссылки на ресурсы с запрещенной информацией, для чего им необходимо подключиться к федеральной государственной информационной системе, где есть перечень этих страниц.

«Представителям компании Google неоднократно разъяснялись данные требования закона», – заключили в ведомстве.

Ранее в Госдуме предложили ввести огромные штрафы для интернет-компаний, нарушающих правила хранения персональных данных.