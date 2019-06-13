В Госдуме предложили огромные штрафы за нарушения с персональными данными

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому за нарушение при хранении хранению персональных данных с использованием локализованных в России баз предлагается карать штрафом до 18 млн рублей, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты «Единой России» внесли законопроект, предложив дополнить КоАП новой нормой. Речь идет об установке штрафов за невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения и извлечения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории страны, передает «Интерфакс».

Уточняется, что такие нарушения будут наказываться административным штрафом: для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для должностных лиц – от 200 тыс. до 500 тыс рублей; для юридических лиц – от 2 млн до 6 млн рублей.

А за повторное нарушение размер штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей; для юридических лиц – от 6 млн до 18 млн рублей.

Ранее об этой инициативе заявлял глава Роскомнадзора.