Жаров анонсировал миллионные штрафы для интернет-компаний

Разрабатывается законопроект, предполагающий введение миллионных штрафов для интернет-компаний за нарушение российских законов, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума.

Жаров сказал, что в данный момент идет работа над этим законопроектом, он уже «находится в высокой степени готовности», передает РИА «Новости».

«Надеюсь, что он все процедуры пройдет быстро и появится. Я его с нетерпением жду», – добавил глава Роскомнадзора.

Он уточнил, что речь идет о штрафах за нарушение различных законов – например, о локализации баз персональных данных пользователей и других.

Точного размера предполагаемых штрафов он не назвал: «Я сейчас не помню, мы не писали его (законопроект). Но там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения».

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.

Ранее Европарламент одобрил закон о штрафах для интернет-компаний за экстремистские материалы.