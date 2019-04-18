Европарламент одобрил закон о штрафах для интернет-компаний за экстремистские материалы

Европарламент проголосовал за законопроект о штрафах для интернет-компаний, таких, как Facebook, Twitter и YouTube за несвоевременное удаление экстремистских материалов.

Максимальный размер штрафа за такие нарушения может составлять до 4% от годового оборота, передает Searchengines.ru со ссылкой на CNBC.

Такие меры возможны в том случае, если компания систематически не справляется с удалением неправомерного контента в течение часа после получения запроса от властей.

Согласно результатам голосования, 308 депутатов поддержали это решение, 204 выступили против, а 70 – воздержались.

Новый Европейский парламент, который будет выбран 23-23 мая, доработает текст закона на переговорах с Европейской комиссией и представителями стран ЕС.