В Кремле ответили Мэй, поспорившей с Путиным о либеральной идее

В Кремле считают неправильным противопоставлять системы ценностей, принятые в странах Запада и в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«В целом я, к своему сожалению, не имел возможности внимательно ознакомиться с содержанием выступления госпожи Мэй. Вы знаете, мы вчера были на Валааме, и оттуда вот эти дискуссии воспринимаются в гораздо меньшей степени», – ответил Песков на вопрос, как относятся в Кремле к словам Мэй о том, что никто не назовет устаревшими либеральные демократии, сравнивая качество жизни и экономический успех стран ЕС и России.

В то же время он отметил, что не согласен с Мэй. «Сравнивать жизнь в России, и в Европе, и в других странах мира можно и нужно. Везде есть свои плюсы и минусы», – заявил Песков. Однако, по его словам, противопоставлять одну систему ценностей другой «совершенно невозможно и было бы неверным».

«В остальном, наверное, все-таки мы ориентируемся именно на те суждения, которые высказал президент Путин в интервью Financial Times», – добавил Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. В Кремле позднее пояснили, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, однако он не является сторонником ее диктата.