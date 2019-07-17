Мэй не согласилась с Путиным по поводу устаревания либеральной идеи

Британский премьер Тереза Мэй выразила несогласие со словами российского лидера Владимира Путина о том, что либеральная идея устарела.

«Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела», – сказала Мэй во время выступления в Королевском институте международных отношений, передает ТАСС.

Слова Путина «указывают на вызов», с которым европейские страны сталкиваются, пытаясь защитить «европейские ценности».

Напомним, в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. В Кремле позднее пояснили, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, однако он не является сторонником ее диктата.