Германия в 2019 году произвела энергии из солнца, ветра и воды больше, чем на АЭС и ТЭС

В Германии электроэнергия, произведенная из солнца, ветра, биомассы и воды, превысила долю энергии на угольных и атомных электростанциях.

В целом возобновляемые источники энергии выработали 47,3% от всей электроэнергии в стране, передает «Deutsche Welle».

В свою очередь, на уголь и АЭС приходится 43,4%, еще 9,3% электроэнергии получено из газа, а 0,4% – из других источников, в том числе нефти.

Исходя из таких результатов эксплуатировать блок угольной электростанции оказалось нерентабельно, поэтому энергетический концерн EnBW в саксонском городке Липпендорфе на время решил прекратить работу блока.

По словам сотрудника аналитического центра Agora Energiewende Фабиан Хайн (Fabian Hein), такая ситуация сложилась только сейчас, а о долгосрочной перспективе говорить рано.

Например, особо ветреная погода в первой половине 2019 года привела к увеличению объемов электроэнергии, выработанной ветряками, на 20% по сравнению с прошлым годом.

Также на 6% увеличилась генерация электроэнергии с использованием солнечных батарей, а на газовых ТЭС – на 10%.

Между тем доля атомной энергетики практически не изменилась, а угля – снизилась: из каменного угля на 30%, из бурого – на 20%. Такие показатели связаны с растущими ценами на эмиссионные квоты. Газовые электростанции, по сравнению с угольными, выбрасывают в атмосферу CO2 в меньших объемах, а работают более эффективно.

В первой половине 2019 года цены на газ в регионе были низкими, поэтому часть электростанций на газе оказались более прибыльными.

Причинами падения цен стала сравнительно теплая зима и появление в Европе новых терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Тем не менее за счет роста объемов электроэнергии, вырабатываемой из энергии солнца и ветра, сократились выбросы углекислого газа.

Отмечается, что в Германии к 2030 году намерены довести долю «зеленого электричества» в общей доле до 65%.