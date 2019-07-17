Зеленский устроил перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Николаев, где у него произошла перепалка с директором местного аэровокзала Федором Барной.

Речь шла о работах по возведению терминала воздушной гавани, количестве необходимых на ее проведение средств и времени, передает «Obozrevatel».

«Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?», – спросил Барна у Зеленского.

Такое обращение возмутило Зеленского. Политик ответил, что дальше администрация аэропорта должна разбираться сама, и собрался уехать.

Однако Барна попытался извинится и остановить Зеленского.

«Извините. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?», – сказал директор аэропорта.

После этого разговор продолжился дальше на повышенных тонах. В итоге Зеленский все же пообещал помочь аэропорту, в частности, предоставить ему дополнительный самолет и диспетчеров.

В свою очередь и.о. губернатора Николаевской области Вячеславу Боне Зеленский предложил написать заявление об увольнении из-за ситуации с ремонтом аэропорта, сообщила пресс-служба главы государства, передает РИА «Новости».

По мнению Зеленского, ситуация с ремонтом аэропорта вызывает много вопросов.

«Вы делаете сейчас такое выражение лица, будто вы не при чем и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам?... Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты», – сказал Зеленский николаевским чиновникам.

Также он заявил, что на должность председателя Николаевской областной администрации в данный момент уже ищут кандидатуру.

Это уже не первый спор Зеленского с чиновниками украинских городов. Накануне Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра по поводу сдачи в эксплуатацию моста. Если мост не будет сдан вовремя, мэр должен будет подать в отставку.

Также Зеленский публично потребовал от руководителя Государственной фискальной службы страны Александра Власова подать заявление об увольнении.

До этого президент назвал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка разбойником и выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области. Годунок назвал Зеленского «дебилом» и заявил о намерении подать в суд на президента.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД