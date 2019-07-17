Первая партия новейших АК-12 поступила в войска

Первая партия новейших автоматов АК-12 в количестве 8 тыс. единиц поступила в на вооружение воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), сообщили в пресс-службе округа.

«Автомат Калашникова АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного направления, как военного, так и гражданского. Первая партия из 8 тысяч автоматов поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей ЦВО», – передает ТАСС сообщение пресс-служба ЦВО.

Там добавили также, что на полигонах в Самарской, Новосибирской и Челябинской областях и в Алтайском крае военнослужащие в ближайшее время займутся пристрелкой и обслуживанием нового оружия.

В ЦВО также отметили повышенную эргономику автомата.

«Проведенные модернизации привели к повышению кучности стрельбы, повысили и так немалый запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию», – рассказали в пресс- службе.

Ранее разработчик новейшего автомата рассказывал об особенностях конструкции АК-12.

Автомат АК-12 разработан для замены автомата Калашникова АК-74 и его модификаций.

Напомним, в середине апреля части ВДВ первыми получили новые АК-12.

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